Нганну одолел Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе

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Главный поединок турнира UFC 270 состоялся в Анахайме. Фрэнсин Нганну одолел Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

В бою было пять раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил камерунский спортсмен. Результаты 48-47, 48-47, 49-46.

При этом Ган потерпел свое первое поражение в карьере. Для Нганну этот бой стал первой защитой титула, который он получил в марте 2021 после победы над Стипе Миочичем.

В декабре бразилец Чарльз Оливейра победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 269, защитив тем самым свой титул чемпиона UFC в легком весе. В третьем раунде Оливейра взял противника на удушающий прием и победил. Это была его первая защита титула чемпиона. На счету 32-летнего бразильца 32 победы и восемь поражений в ММА, у 32-летнего Порье 28 побед и семь поражений.

31 октября титул временного чемпиона UFC завоевал россиянин Петр Ян. Он победил американца Кори Сэндхагена в турнире легчайшей весовой категории. Этот бой продлился пять раундов. В первых двух активность демонстрировал американский боец. Однако в третьем раунде Ян перевернул ход боя. Он лишь использовал единственный прием — красивый удар с разворота. В четвертом и пятом раунде боец из России показывал свое превосходство над противником.