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Народный календарь. Как не загнать себя в долги 24 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как не загнать себя в долги 24 января
Фото: depositphotos

24 января Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого.

В эту дату нельзя одалживать денег, стричь волосы и обрезать ногти: кто в день Федосея Весняка ногти или волосы подстрижет, тот три месяца в долгах жить будет.

Птица в окно стукнула — получите хорошую весть.

В этот день запрещается поворачиваться к солнечному диску спиной, плевать в его сторону или показывать на него пальцем. Считается, что тем самым вы можете обидеть солнце и тогда оно дольше не покажется на небосводе.

Приметы погоды

Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну.

Снег с утра — к трескучим морозам, которые нескоро пройдут.

Овцы дерутся между собой — к ветру.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как не загнать себя в долги 24 января

Именины отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.

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