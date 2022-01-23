Народный календарь. Как не загнать себя в долги 24 января
24 января Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого.
В эту дату нельзя одалживать денег, стричь волосы и обрезать ногти: кто в день Федосея Весняка ногти или волосы подстрижет, тот три месяца в долгах жить будет.
Птица в окно стукнула — получите хорошую весть.
В этот день запрещается поворачиваться к солнечному диску спиной, плевать в его сторону или показывать на него пальцем. Считается, что тем самым вы можете обидеть солнце и тогда оно дольше не покажется на небосводе.
Приметы погоды
Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну.
Снег с утра — к трескучим морозам, которые нескоро пройдут.
Овцы дерутся между собой — к ветру.
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Именины отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.