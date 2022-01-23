Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

Михаил Алимов

Происшествия
Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Заслуженный артист России, советский актер театра и кино, театральный режиссер Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

— Горе. Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку!, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Расми Халидович Джабраилов в 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В 1961 году освоил профессию режиссера в том же вузе. Вместе с обучением служил в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте, был вторым режиссером в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте, затем стал режиссером Дагестанского русского театра имени Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени Батырая в Избербаше.

В 1963 году Джабраилов получает должность режиссера Тульского областного театра имени Горького, в следующем году переходит в Театр на Таганке. С 2002 года стал членом труппы Московского академического театра имени Маяковского, где и выступал до последних своих дней.

Смерть Россия Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте