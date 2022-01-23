Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

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Заслуженный артист России, советский актер театра и кино, театральный режиссер Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

— Горе. Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку!, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Расми Халидович Джабраилов в 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В 1961 году освоил профессию режиссера в том же вузе. Вместе с обучением служил в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте, был вторым режиссером в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте, затем стал режиссером Дагестанского русского театра имени Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени Батырая в Избербаше.

В 1963 году Джабраилов получает должность режиссера Тульского областного театра имени Горького, в следующем году переходит в Театр на Таганке. С 2002 года стал членом труппы Московского академического театра имени Маяковского, где и выступал до последних своих дней.