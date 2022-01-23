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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Виктория Сикерина

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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Фото: Youtube / RTД на Русском

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит в отставку. Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

Лидер государства отметил, что покидает пост после четырех лет активной работы.

— Нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время, — пояснил он.

Саркисян подчеркнул, что в нынешний сложный период для Армении необходимо национальное единство. При этом институт государственного лидера в такой ситуации не должен быть объектом сплетен и теории заговора, что отвлекает от наиболее важных проблем, приводятся его слова на официальном сайте президента.

Армен Саркисян родился в Ереване в 1953 году. Высшее образование он получил на физическом факультете Ереванского государственного университета. Сперва работал в научной сфере, а после начал интересоваться политикой.

Саркисян работал в должности посла Армении в Великобритании, старшего посла Армении в Европе и ЕС, посла Армении в Бельгии, Ватикане и Люксембурге. Также был премьер-министром Армении.

2 марта 2018 года Саркисяна избрали на пост президента страны.

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