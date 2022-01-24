Почти 20 регионов России ввели ограничения из-за штамма «омикрон»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.

Так, решение о переводе на удаленку не менее 30 процентов сотрудников было принято в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областях и Ингушетии. В Калужской области на удаленку должны уйти работники в возрасте 60 лет и старше. Саратовские власти ограничат работу для сотрудников старше 65 лет, но только в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием жителей, например, в домах-интернатах для престарелых, которые с 24 января будут закрыты для посетителей.

— Работодателей в Ивановской области обяжут перевести на удаленку всех сотрудников, за исключением тех, чье личное присутствие на рабочем месте необходимо для функционирования организации, — передает ТАСС.

В столичном регионе во всех поликлиниках будет увеличено количество врачей, а жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38 градусов смогут прийти на прием без записи. В Орловской области и Бурятии будет приостановлен плановый прием пациентов.

Также известно, что до 50 процентов сотрудников уйдут на удаленку в Крыму, Калининградской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Отмечается, что на Ямале будет организовано дистанционное обучение для школьников. Школьники Орла, Улан-Удэ, Якутска, Сургута и Югорска будут находиться на домашнем обучении.

Полный запрет на проведение массовых мероприятий введен только в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако при наличии сертификата о вакцинации и с загрузкой на половину в округе разрешается работа кинотеатров, детских развлекательных центров и комнат.

Помимо этого, в Крыму с 24 января людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома. В Кузбассе спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, в Омской области детские спортивные соревнования отменят.

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На сегодняшний день в России заразились коронавирусом более 11 миллионов человек. За последнюю неделю подтвердили свыше 304 тысяч случаев заражения — почти вдвое больше, чем за предыдущие семь дней.