Диетолог Соломатина предупредила об опасности дефицита углеводов при отказе от сахара

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При отказе от сахара важно компенсировать нехватку углеводов. Для этого в рацион должны быть включены крупы, рис, овощи, фрукты и ягоды. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, при недостаточно разнообразном питании у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.

— Сахароза и углеводы есть в крахмалистых овощах (картошке, морковке, свекле) и сладких фруктах (апельсинах, яблоках, грушах, бананах). Если гипотетически этого ничего нет и люди «сидят» на одних жирах, организм будет перерабатывать из того же белка в глюкозу. Это сложно, будут образовываться кетоновые тела, отравлять организм, почему и не рекомендуется переходить только на жиры. Это все до поры до времени, потом начнутся сбои и болезни. Не потому, что организм умрет от истощения, просто от сопутствующих заболеваний, связанных с этим, — рассказала Соломатина.

Собеседница «ВМ» заметила, что мозг и мышцы питаются не сахаром, а именно глюкозой. Тяга к сладкому связана с тем, что быстрые углеводы быстро перерабатываются в глюкозу, а медленные углеводы перерабатываются медленнее и кормят организм длительное время, подчеркнула эксперт.

Соломатина обратила внимание, что человеку, имеющему вредные пищевые привычки, при отказе от сахара важно перейти на здоровое питание.

— Не надо отказываться от углеводов. Есть же хорошие углеводы: та же гречка, бурый неочищенный рис, перловка, полба, киноа. Картофель, винегрет (сплошь состоит из углеводов), свекла, морковь. Любые овощи, фрукты, ягоды — все равно углеводы, только вместе с клетчаткой, — подытожила эксперт.