Треть нарушений землепользования в 2021 году пришлась на самозахват московских территорий

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За прошедший год в Москве выявили более 6,5 тысячи нарушений земельного законодательства.

Уточняется, что более 1,9 тысячи нарушений приходятся на неправильное оформление документации.

— Более 40 процентов нарушений из ранее выявленных уже устранены, остальные находятся на контроле, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, самое большое количество самозахватов территорий произошло в ЮАО — 340 случаев. Еще 253 и 235 аналогичных нарушений были зафиксированы в СВАО и ЮЗАО соответственно.

Система наказаний за подобные нарушения предусматривает штрафы и предупреждения.

В прошлом году Госинспекция назначила 286 наказаний из-за ранее направленных предупреждений. Это количество почти в 3,5 раза превышает показатели 2020 года.

В пятерку районов с минимальным числом нарушений в земельно-имущественной сфере по итогам проведенной в 2021 году инвентаризации города вошли Бескудниковский, Гагаринский, Восточный, Проспект Вернадского и Марфино.