Народный календарь. Как студентам привлечь удачную учебу в Татьянин день, 25 января

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи.

В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Существует множество студенческих традиций, связанных с этим днем.

Одна из самых известных традиций на день студента — это призыв Шары. Вечером 25 января студенты открывают окна или выходят на балкон, трясут зачеткой в воздухе со словами: «Шара, приди». Хорошим знаком считается услышать фразу: «Уже в пути».

На последней странице зачетки в этот День студенты рисуют домик с трубой, из которой выходит дым. Чем выше поднимается дым, тем легче будет учиться.

Чтобы студентам весь год везло в учебе, им необходимо посетить церковь и отстоять молебен в честь святой Татьяны и только после этого приступать к веселью.

Приметы погоды:

Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.

Ветер с юга — к засушливому и малоурожайному лету.

Большие сугробы в этот день пророчат много хлеба.

Звездное небо — к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как студентам привлечь удачную учебу в Татьянин день, 25 января

Именины отмечают: Татьяна, Илья, Макар, Петр.