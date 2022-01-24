Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Как студентам привлечь удачную учебу в Татьянин день, 25 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как студентам привлечь удачную учебу в Татьянин день, 25 января
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи.

В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Существует множество студенческих традиций, связанных с этим днем.

Одна из самых известных традиций на день студента — это призыв Шары. Вечером 25 января студенты открывают окна или выходят на балкон, трясут зачеткой в воздухе со словами: «Шара, приди». Хорошим знаком считается услышать фразу: «Уже в пути».

На последней странице зачетки в этот День студенты рисуют домик с трубой, из которой выходит дым. Чем выше поднимается дым, тем легче будет учиться.

Чтобы студентам весь год везло в учебе, им необходимо посетить церковь и отстоять молебен в честь святой Татьяны и только после этого приступать к веселью.

Приметы погоды:

Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.

Ветер с юга — к засушливому и малоурожайному лету.

Большие сугробы в этот день пророчат много хлеба.

Звездное небо — к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как студентам привлечь удачную учебу в Татьянин день, 25 января

Именины отмечают: Татьяна, Илья, Макар, Петр.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте