Сергей Собянин поздравил с днем рождения дирижера Юрия Башмета

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 января, поздравил народного артиста СССР Юрия Башмета с днем рождения.

По его словам, музыкант является выдающимся деятелем искусств современности, талант которого признан всем мировым сообществом.

— Концерты возглавляемого вами оркестра «Новая Россия» собирают аншлаги в нашей стране и за рубежом. Ярким явлением культурной жизни Москвы стал проводимый вами Зимний международный фестиваль искусств, — говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1982 году началась его карьера дирижера. Худруком Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» музыкант стал в 2002 году.

Недавно Башмет назвал самые важные для него музыкальные произведения. Ими являются последнее сочинение Дмитрия Шостаковича, соната, опус 147, концерт Шнитке и альтовый концерт Софии Губайдуллиной. Артист также отметил, что, несмотря на пандемию, количество концертов и масштабных проектов, в которых он принимает участие, не уменьшилось. Бывали случаи отмены мероприятий, но последние переносились на более поздний срок.