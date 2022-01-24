Спасатели признали опасными девять мест на водоемах Подмосковья

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Специалисты МЧС провели измерение льда на 52 местах на акватории Московской области, девять из них вызывают опасения.

Средняя толщина льда на водоемах региона составляет 22,5 сантиметра.

В девяти местах, вызывающих опасения лед отсутствует либо он неоднородный и едва достигает толщины в семь сантиметров.

В список опасных попали река Волга в Дубне, река Ока в Луховицах и Ступине, река Ольховка в Раменском округе, река Москва в Бронницах, Коломне и в Можайском округе, река Клязьма в Орехово-Зуевском округе и река Яуза в Мытищах, передает РИАМО.

При проведении проверок на водоемах региона были задействованы 186 человек и 54 единицы техники.

Ранее сотрудники «Мосводостока» провели аэрацию более 250 московских водоемов.Аэрация нужна для насыщения озер и прудов столицы воздухом — это помогает рыбам и подводной растительности выжить под слоем льда. Специалисты «Мосводостока» уже проделали более 300 лунок на 251 водоеме. Проводиться аэрация будет вплоть до весны.

Подобные действия специалисты осуществляют после того, как толщина льда превысит отметку в десять сантиметров.