Дерматолог объяснила, почему кожа лица певицы Хлебниковой не пострадала при пожаре

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Врач-дерматолог Татьяна Егорова раскрыла подробности возможного лечения певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в середине ноября прошлого года.

Она отметила, что не стоит говорить о том, что для лечения артистки, медицинские специалисты выбрали какой-то особый курс лечения. При лечении ожогов медики ориентируются на степень поражения кожи.

— Чтобы говорить о реабилитации, нужно понимать, какой был ожог — пламенной, температурный или что-то расплавилось и приклеилось. Она просто могла вдохнуть пары и обжечь внутренние органы. А кожа при этом могла не пострадать, — пояснила дерматолог в комментарии ФАН.

По словам дерматолога, минимальная реабилитация при таких поражениях кожи должна составить не менее 21 дня. При сильных ожогах реабилитация может продолжаться до трех месяцев.

Это связано с клеточным циклом восстановления тканей. В особо тяжелых случаях полная реабилитация может занять от двух до трех месяцев.

Для лечения ожогов врачи используют повязки с бранолиндом или левомеколем и другими заживляющими компонентами, которые улучшают оксигенацию. По словам врача, на динамику лечения, влияет общее состояние организма, количество железа в крови, минеральный обмен.

18 ноября Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.