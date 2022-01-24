Эксперт описал сценарий, при котором Европа может остаться без российского газа

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков описал единственный сценарий, при котором европейские страны могут остаться без поставок Газпрома.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Россия не планирует прекращать поставки газа в европейские страны. По его мнению, сбой в поставках газа из России возможен только в одном случае.

— Если европейцы и американцы введут такие санкции, что они сами не смогут взаимодействовать с Газпромом. То есть, если они не будут перечислять деньги Газпрому, естественно, поставки прекратятся, — отметил Юшков в комментарии Nation News.

Эксперт отметил, что европейские страны не смогут оплачивать поставки газа, если отключат Россию от межбанковской системы SWIFT.

Юшков добавил, что Европа вынуждена жить в условиях энергетического кризиса и она понимает свою зависимость от России.

Ранее Великобритания выразила опасения относительно поставок газа из России в случае введения нового пакета санкций. В этом случае в стране могут рекордно вырасти цены на газ и бензин.