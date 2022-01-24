Убивших ветерана братьев приговорили к шести и 12 годам тюрьмы

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Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Московский областной суд вынес приговор братьям Марьенко, убившим ветерана Великой Отечественной войны во время ограбления его квартиры. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Алексей Марьенко признан виновным в грабеже, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в мошенничестве и сбыте государственных наград. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Его брата Николая признали виновным только в грабеже и приговорили в шести годам.

— Приговор суда в законную силу не вступил, — сообщила Григорьева.

Ограбление произошло в подмосковном Подольске 6 марта 2019 года. Алексей Марьенко совместно с соучастниками, проникли в квартиру ветерана, в то время как Николай Марьенко остался снаружи и ожидал у подъезда.

Злоумышленники избили ветерана и похитили принадлежащие ему денежные средства в размере миллиона рублей, а также ордена, медали и другое имущество общей стоимостью более 600 тысяч рублей. Спустя несколько дней избитый ветеран скончался в больнице.

Уточняется, что всего за несколько часов до убийства, один из соучастников ограбления продал ветерану муляжи старинных монет и ограбил местную жительницу на сумму менее 10 тысяч рублей.