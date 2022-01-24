Врач рассказал, кому нужно ограничить потребление хлеба

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Кому можно есть хлеб без ограничений, а кому лучше снизить его потребление, рассказал главный врач клиники «Тибет Санкт-Петербург» Михаил Худовеков.

Эксперт отметил, что вред хлеба и хлебобулочных изделий в настоящее время сильно преувеличен.

— Вообще употреблять его нельзя только людям с подтвержденным диагнозом целиакия. Это хроническое генетическое заболевание, при котором пища, содержащая глютен, повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника. Но целиакия — это очень редкое заболевание, которое встречается примерно у 1 процента населения планеты, — отметил он в комментарии МИР 24.

Ограничить потребление хлеба стоит тем, кто имеет лишний вес, так как это калорийный продукт. Особенно не рекомендуется заедать хлебом основную еду.

При этом врач отметил, что здоровому человеку не стоит отказываться от употребления хлеба. Этот продукт содержит витамины и микроэлементы, является незаменимым источником энергии.

До этого диетолог предупредила о последствиях резкого отказа от сладкого.

Источник: mir24.tv