Диетолог предупредила о последствиях резкого отказа от сладкого

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Человек может почувствовать себя очень плохо, если резко лишит себя сладкой еды. Об этом заявила врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.

— Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке, — рассказала специалист.

Данные симптомы, как уточнила она, могут включить потерю энергии, так как сладости были для человека источником углеводов. Для постепенного исключения сладкого из рациона следует сбалансировать поступление в организм сложных углеводов, объяснила врач.

Дефицит, как считает она, можно восполнить такими продуктами, как хлеб, картофель, макароны и рис. Если не отказывать себе в этой пище, физиологическая потребность в сахаре будет глушиться упомянутыми углеводами, приводит слова Мелехиной радио Sputnik.

20 января ученые выяснили, что значительно снизить уровень глюкозы всего за несколько минут помогает томатный сок. Его нужно употреблять за полчаса до приема пищи, содержащей углеводы.

Если у человека диабет второго типа, то уровень глюкозы всегда может внезапно подняться до опасной для здоровья отметки. Данный факт объясняется тем, что работа основного механизма контроля уровня сахара в крови у диабетиков сильно затруднена.