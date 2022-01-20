Врачи обнаружили резко снижающий уровень сахара в крови напиток

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Ученые выяснили, что значительно снизить уровень глюкозы всего за несколько минут помогает томатный сок. Об этом сообщает Daily Express.

Его нужно употреблять за полчаса до приема пищи, содержащей углеводы. Если у человека диабет второго типа, то уровень глюкозы всегда может внезапно подняться до опасной для здоровья отметки.

Данный факт объясняется тем, что работа основного механизма контроля уровня сахара в крови у диабетиков сильно затруднена. Обычно за регулирование уровня сахара в крови отвечает вещество под названием инсулин, но он не всегда может оказаться под рукой.

Согласно исследованиям, если выпить стакан томатного сока перед употреблением продуктов, содержащих углеводы, это может снизить их влияние на уровень глюкозы в крови. В ходе эксперимента 25 здоровых женщин в течение трех дней выпивали по 200 миллилитров томатного сока или воды и съедали по 200 граммов помидоров за 30 минут до завтрака.

Во время приема пищи они ели 200 граммов вареного белого риса. Концентрацию глюкозы измеряли методом самоконтроля сахара в крови в 0, 30, 45, 60, 90, 150 и 210 минут до и после завтрака, а также в 0, 30, 60, 120, 150 и 180 минут до и после обеда, отмечает Daily Express.

19 января врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что белый хлеб может стать причиной возникновения кишечной непроходимости у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, больше всего рискуют люди со сниженной моторикой или опухолями органов ЖКТ, дивертикулитом кишечника и еще рядом патологий пищеварительной системы.

У человека с уже имеющейся патологией может возникнуть кишечная непроходимость, сопровождающаяся дополнительной, за счет белого хлеба. Подобные проблемы возникают из-за потребления пищи на бегу с быстрым проглатыванием больших кусков всухомятку, заключила Королева.