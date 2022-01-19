Врач-диетолог рекомендовала воздержаться от употребления белого хлеба

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Белый хлеб может стать причиной возникновения кишечной непроходимости у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева

По словам специалиста, больше всего рискуют люди со сниженной моторикой или опухолями органов ЖКТ, дивертикулитом кишечника и еще рядом патологий пищеварительной системы.

У человека с уже имеющейся патологией может возникнуть кишечная непроходимость, сопровождающаяся дополнительной, за счет белого хлеба.

Подобные проблемы возникают из-за потребления пищи на бегу с быстрым проглатыванием больших кусков всухомятку. Все это приводит к кишечной непроходимости, объяснила врач в разговоре с телеканалом «Москва 24».

— Древние говорили, что есть надо, как пить. То есть пережевывать продукт до такой степени, чтобы его можно было проглотить как жидкость. Кроме того, пока мы жуем пищу, ферменты ЖКТ готовятся к тому, чтобы встретить этот пищевой комок и дополнительно обработать его, — поделилась Маргарита Королева.

Также врач настаивает на периодической диагностике ЖКТ, чтобы понимать, что происходит в брюшной полости, ведь многие проблемы начинают проявляться только в далеко зашедших стадиях. Лучше не доводить до операций и осложнений, уверена врач.

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