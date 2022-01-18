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Гастроэнтеролог Вялов объяснил, как спасти поджелудочную железу от панкреатита

Ирина Игнатенко

Общество
Гастроэнтеролог Вялов объяснил, как спасти поджелудочную железу от панкреатита
Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, как спасти поджелудочную железу от панкреатита, если появились первые признаки проблем с этим органом.

По словам специалиста, не стоит долгое время игнорировать недомогание. В противном случае может развиться панкреатит, а это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре, иногда с использованием хирургии.

На начальной стадии есть две возможности остановить течение болезни. Первая — изменение образа жизни и применение специальных лекарственных средств.

— Вторая — в стационаре, с помощью хирургов. Не пренебрегайте первой попыткой, так как вторая имеет множество недостатков, — отметил специалист.

По его словам, 85 процентов случаев панкреатита возникают по двум причинам: алкоголь и плохая работа желчевыводящей системы. Дополнительная причина — жирная еда, передает «Царьград».

До этого Сергей Вялов рассказал о самом вредном для сердца и поджелудочной завтраке. По его словам, бутерброды со сливочным маслом и сыром — худший вариант завтрака для сердца и поджелудочной.

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