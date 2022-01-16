Гастроэнтеролог рассказал о самом вредном для сердца и поджелудочной завтраке

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Бутерброды со сливочным маслом и сыром — худший вариант завтрака для сердца и поджелудочной. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам эксперта, жир животного происхождения в особенности вреден для здоровья человека из-за высокой калорийности. В таких продуктах содержится много холестерина и триглицеринов. Чрезмерное потребление такой пищи заставляет печень и поджелудочную усиленно работать. По этой причине потребление животного жира необходимо снизить или заменить его на растительный аналог.

— Если бутербродов оказалось слишком много и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит, — заявил медик.

Вялов добавил, что для сердца не так важно количество съеденных бутербродов. Здесь важную роль играет то, как часто человек ест такую пищу.

— Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз, — объяснил гастроэнтеролог на официальной странице в социальной сети Instagram.

До этого врач-диетолог Сьюзи Сойер назвала продукт, который способен увеличить продолжительность жизни.