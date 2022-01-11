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Врач назвала увеличивающий продолжительность жизни продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала увеличивающий продолжительность жизни продукт
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Сьюзи Сойер назвала продукт, который способен увеличить продолжительность жизни. По ее словам, в бузине содержится большое количество антоциана, снижающего окислительный стресс в организме, что, в свою очередь, может продлить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.

Фрукты также предотвращают хронические заболевания.

— Когда дело доходит до пользы для здоровья, ягоды имеют фантастическую репутацию. Их чудесные цвета гарантируют, что ягоды богаты антиоксидантными соединениями, в частности, и флавоноидами. Они богаты питательными веществами, особенно укрепляющим иммунитет витамином С. Эллаговая кислота, содержащаяся в ягодах, поможет защитить и восстановить повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением. Они отлично подходят для любого вида диеты, включая кетогенную, так как в них мало углеводов, — рассказала специалист.

Она отметила, что именно бузина очень эффективна при борьбе с инфекциями верхних дыхательных путей. Эта ягода во многих исследованиях продемонстрировала противовирусную активность против простуды и гриппа, сообщает издание Express.

Ученые назвали полезные привычки, которые продлевают жизнь. Сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали пять здоровых привычек, которые помогут существенно увеличить продолжительность жизни и ее качество. Специалисты провели наблюдения за 73 тысячами женщин и 38 тысячами мужчин в возрасте от 45 лет и выявили определенные факторы, которые могут влиять на продолжительность жизни.

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