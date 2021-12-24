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Ученые назвали полезные привычки, которые продлевают жизнь

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые назвали полезные привычки, которые продлевают жизнь

Сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали пять здоровых привычек, которые помогут существенно увеличить продолжительность жизни и ее качество.

Специалисты провели наблюдения за 73 тысячами женщин и 38 тысячами мужчин в возрасте от 45 лет и выявили определенные факторы, которые могут влиять на продолжительность жизни.

Среди полезных привычек специалисты указали сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и алкогольных напитков, поддержание здорового веса. Кроме того, одним из факторов долголетия является восьмичасовой сон. При недостатке сна увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, диабета, передает «МИР 24».

Данные исследования показали, что женщины, которые следуют этим привычкам, живут на десять лет дольше, а мужчины – на восемь. У представителей обоих полов при соблюдении данных правил реже развиваются хронические заболевания.

Ранее ученые установили связь между морщинами на лбу и ранней смертью.

Источник: mir24.tv

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