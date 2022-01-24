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«Избитый жизнью ребенок»: продюсер Милохина рассказал о характере блогера

Виктория Сикерина

Общество
«Избитый жизнью ребенок»: продюсер Милохина рассказал о характере блогера
Фото: roscongress / Елена Разина

Российский продюсер Ярослав Андреев работает со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, однако с блогером Даней Милохиным ему было сперва сложно установить контакт.

Андреев отметил, что непростая судьба молодого человека заставила его перестать доверять людям. Эта особенность характера повлияла и на рабочие отношения.

— Поначалу с Милохиным было очень сложно найти коннект — он был избитым жизнью в детдоме ребенком, — рассказал продюсер.

При этом Андреев не сдался и продолжил добиваться доверия блогера. Все дело в том, что и у самого продюсера было тяжелое детство из-за семьи, поэтому он очень хорошо понимал Милохина.

— Я долгое время ненавидел свою мать. Не могу сказать, что родители прекрасные: я их уважаю — нет. Я их ценю за то, что они просто мои родители. Очень не хочу жалости — это то, что нас с Милохиным объединяет. Он не хочет, чтобы его жалели, потому что он детдомовец, — заключил он в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Накануне стало известно, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом после возвращения из Южной Америки. Там звезда отдыхала вместе со своей семьей и блогером Эльдаром Джараховым.

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