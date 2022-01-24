Суд не удовлетворил ходатайство адвоката экс-замглавы ФСИН Коршунова об освобождении

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Лефортовский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство адвоката экс-заместителя директора ФСИН Олега Коршунова об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 24 января 2022 года ходатайство защитника, адвоката Линникова А. С., об освобождении осужденного Коршунова Олега Адольфовича от дальнейшего отбывания наказания в связи с его тяжелой болезнью оставлено без удовлетворения, — заключил пресс-секретарь суда.

Видео: Пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы

2 ноября 2021 года суд в четвертый раз отложил заседание по вопросу освобождения от отбывания наказания Коршунова.

Дело Олега Коршунова

Летом 2019 года бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с государственными контрактами на изготовление обуви.

В марте 2020 года его признали виновным по делу о растрате 155 миллионов рублей. Речь идет о махинациях Коршунова при заключении соглашений на поставку сахара и горюче-смазочных материалов в учреждения ведомства. В рамках второго уголовного дела Коршунова приговорили еще к девяти годам заключения.