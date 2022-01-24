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В Госдуме рассмотрят в феврале обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР

Иван Юминов

Политика
В Госдуме рассмотрят в феврале обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Госдумы в феврале рассмотрит обращение к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР. Об этом сообщил депутат нижней палаты Николай Коломейцев в понедельник, 24 января.

— Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале, — приводит слова Коломейцева РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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