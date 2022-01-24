Подозреваемый в стрельбе в немецком университете покончил с собой
Подозреваемый в стрельбе в университете в немецком Гейдельберге покончил с собой. Об этом сообщил представитель президиума полиции Мангейма в понедельник, 24 января.
— Преступник покинул лекционный зал, выскочил со своим оружием и покончил с собой, — рассказал правоохранитель.
Следствие в настоящее время изучает происхождение оружия подозреваемого. При нем, как уточняется, было обнаружено два ружья, которые он мог приобрести за рубежом.
В результате стрельбы были ранены четыре человека, одна девушка скончалась в больнице. Подозреваемый является 18-летним гражданином Германии, отмечает РИА Новости.
В ноябре 2021 года несколько человек были ранены и один погиб в результате стрельбы в школе в округе Окленд в американском штате Мичиган, нападавший задержан. Инцидент произошел в коридоре учебного заведения, уточнил телеканал.
Полиция отправила на место происшествия несколько патрулей, подразделение спецназа и авиацию. Один из подозреваемых задержан, правоохранители изъяли у него пистолет.