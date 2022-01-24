Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Страдающая болезнью Альцгеймера Маргарита Терехова перенесла коронавирус

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Страдающая болезнью Альцгеймера Маргарита Терехова перенесла коронавирус
Кадр из фильма «Собака на сене»

Долгие годы страдающая болезнью Альцгеймера актриса Маргарита Терехова переболела коронавирусом. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал ее сын Александр.

По его словам, из-за болезни Альцгеймера народная артистка России уже практически не встает с постели. Актриса уже не узнает родных и не может передвигаться самостоятельно. Всю заботу о ней взяла на себя 51-летняя дочь Анна. А недавно у Тереховой обнаружили COVID-19.

— Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо, — рассказал Александр.

Он подчеркнул, что решение оставить актрису дома приняли из-за сильно прогрессирующего недуга. Смена обстановки актрисе в ее нынешнем состоянии противопоказана.

— Это же ее дом, она всю жизнь там прожила. Периодически мы ее кладем (в клинику — прим. «ВМ»), но это — перевозка. Мама лежит в этой машине и думает: «Что же происходит, куда меня везут», — рассказал ее сын в эфире телеканала НТВ.

1/2
2/2

В ноябре прошедшего года, в День матери, дочь тяжелобольной Тереховой Анна публично поздравила ее с праздником. Она опубликовала, перемежая фото из семейного архива, редкие снимки с родительницей за тот период, когда звезда советского кино была молодой.

До этого Александр рассказал о болезни актрисы. Сын Тереховой сообщил о том, что его мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Причина — прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Родственники звезды не хотят, чтобы зрители видели актрису в таком состоянии.

Читайте также:
Маргарита Терехова Коронавирус Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте