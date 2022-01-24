Страдающая болезнью Альцгеймера Маргарита Терехова перенесла коронавирус

Кадр из фильма «Собака на сене»

Долгие годы страдающая болезнью Альцгеймера актриса Маргарита Терехова переболела коронавирусом. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал ее сын Александр.

По его словам, из-за болезни Альцгеймера народная артистка России уже практически не встает с постели. Актриса уже не узнает родных и не может передвигаться самостоятельно. Всю заботу о ней взяла на себя 51-летняя дочь Анна. А недавно у Тереховой обнаружили COVID-19.

— Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо, — рассказал Александр.

Он подчеркнул, что решение оставить актрису дома приняли из-за сильно прогрессирующего недуга. Смена обстановки актрисе в ее нынешнем состоянии противопоказана.

— Это же ее дом, она всю жизнь там прожила. Периодически мы ее кладем (в клинику — прим. «ВМ»), но это — перевозка. Мама лежит в этой машине и думает: «Что же происходит, куда меня везут», — рассказал ее сын в эфире телеканала НТВ.

1/2 2/2

В ноябре прошедшего года, в День матери, дочь тяжелобольной Тереховой Анна публично поздравила ее с праздником. Она опубликовала, перемежая фото из семейного архива, редкие снимки с родительницей за тот период, когда звезда советского кино была молодой.

До этого Александр рассказал о болезни актрисы. Сын Тереховой сообщил о том, что его мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Причина — прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Родственники звезды не хотят, чтобы зрители видели актрису в таком состоянии.