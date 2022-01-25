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Первый в 2022 году пуск ракеты «Союз-2» запланирован на 3 февраля

Полина Долганова

Общество
Первый в 2022 году пуск ракеты «Союз-2» запланирован на 3 февраля
Фото: Роскосмос

Первый запуск ракеты носителя «Союз-2» в текущем году должен состояться с космодрома Плесецк под Архангельском 3 февраля. Об этом сообщили в сетевом издании «ЯТВ» Ямальского района.

Уточняется, что 4 и 5 февраля являются резервными днями для пуска.

— 3 февраля 2022 года состоится пуск ракетоносителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк», — говорится в сообщении.

Районы, в которые упадут отделяющиеся части ракеты, предположительно находятся между поселением Яр-Саре и факторией Порц-Яха, а также между селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. В связи с запуском эти территории были объявлены как «временно опасные». Местных жителей призывают не перемещаться по улицам в указанные дни.

Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что равенство России и Соединенных Штатов по ядерному оружию сохраняется. Однако российская сторона стала мировым лидером по новому вооружению. Лидер государства отметил, что данная сфера постоянно модернизируется. Специалисты вводят в военные разработки инновационные комплексы, благодаря чему развитие не прекращается.

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