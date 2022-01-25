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Поэт и журналист Юрий Поройков умер в возрасте 86 лет

Полина Долганова

Общество
Поэт и журналист Юрий Поройков умер в возрасте 86 лет
Фото: ТАСС / Антон Тушин

Российский поэт и публицист Юрий Поройков скончался в Москве на 87-м году жизни. Об этом во вторник, 25 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Поройков родился 23 февраля 1935 года. Журналист был первым заместителем генерального директора агентства ИТАР-ТАСС, а также заслуженным работником культуры РСФСР.

За свою карьеру публицист также удостоился звания кандидата философских наук и был депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики седьмого созыва.

Широкой публике поэт известен стихами к песне «Помолчим» для Эдиты Пьехи и композицией «Воспоминание» для Михаила Боярского.

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