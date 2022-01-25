Названы товары, которые изъяли на Московской областной таможне на праздниках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники Московской областной таможни на прошедших новогодних праздниках изъяли 835 килограммов целлюлозного загустителя, 143,8 килограмма латексных перчаток и 5,2 килограмма механических часов.

Сообщается, что целлюлозный загуститель был доставлен из Польши. Он был изъят по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки».

Латексные перчатки, прибывшие из Сербии, были изъяты из-за неправильного оформления документов на товары, подлежащие таможенному декларированию. По той же причине были изъяты механические часы, прибывшие из Германии.

Также из-за неправильного оформления документов были изъяты 3,62 килограмма одежды, обуви и прочих изделий из Великобритании.

Кроме того, были нарушены сроки хранения ряда товаров, они были изъяты сотрудниками таможенной службы.

Дела по всем изъятым товарам находятся в производстве, передает РИАМО.

Ранее были названы типичные ошибки при таможенном декларировании товаров. Самой распространенной ошибкой при декларировании товаров является помещение товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления после прибытия в зону таможенного контроля до получения уведомления о прибытии и закрытия транзита.