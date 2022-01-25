Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы товары, которые изъяли на Московской областной таможне на праздниках

Ирина Игнатенко

Общество
Названы товары, которые изъяли на Московской областной таможне на праздниках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники Московской областной таможни на прошедших новогодних праздниках изъяли 835 килограммов целлюлозного загустителя, 143,8 килограмма латексных перчаток и 5,2 килограмма механических часов.

Сообщается, что целлюлозный загуститель был доставлен из Польши. Он был изъят по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки».

Латексные перчатки, прибывшие из Сербии, были изъяты из-за неправильного оформления документов на товары, подлежащие таможенному декларированию. По той же причине были изъяты механические часы, прибывшие из Германии.

Также из-за неправильного оформления документов были изъяты 3,62 килограмма одежды, обуви и прочих изделий из Великобритании.

Кроме того, были нарушены сроки хранения ряда товаров, они были изъяты сотрудниками таможенной службы.

Дела по всем изъятым товарам находятся в производстве, передает РИАМО.

Ранее были названы типичные ошибки при таможенном декларировании товаров. Самой распространенной ошибкой при декларировании товаров является помещение товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления после прибытия в зону таможенного контроля до получения уведомления о прибытии и закрытия транзита.

Читайте также:
Документы товары и услуги Таможня
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте