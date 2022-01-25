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В Совфеде заявили, что США планируют спровоцировать конфликт на Донбассе

Полина Долганова

В мире
В Совфеде заявили, что США планируют спровоцировать конфликт на Донбассе
Фото: Пресс-служба СК РФ

Соединенные Штаты готовят провокацию, чтобы подтолкнуть украинскую власть к военным действиям против России на Донбассе. Такое мнение во вторник, 25 января, выразил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— США готовят провокацию с одной единственной целью — создать психоз на Украине, чтобы подтолкнуть Киев к провокации против России на Донбассе, — сказал политик.

Он также рекомендовал Штатам подумать о том, как они будут выводить из Украины своих военных, чтобы избежать ситуации, аналогичной Афганистану, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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