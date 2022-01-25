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СМИ: Производство вакцины «ЭпиВакКорона» приостановили с 2022 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
СМИ: Производство вакцины «ЭпиВакКорона» приостановили с 2022 года
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

С начала текущего года ни одной партии препарата для вакцинации от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределили по регионам. Об этом во вторник, 25 января, сообщают источники в Государственной думе и в крупных фармацевтических компаниях.

Специалисты предполагают, что есть основания говорить о приостановке производства препарата.

По словам представителя компании «Герофарм», которая является единственным частным производителем вакцины, от Министерства здравоохранения РФ не поступало запросов на выпуск партий препарата в 2022 году, передает газета «Ведомости».

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом 21 день.

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