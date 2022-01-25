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Большинство россиян имеют друзей со времен студенчества

Полина Долганова

Общество
Большинство россиян имеют друзей со времен студенчества
Фото: Pixabay

Большинство россиян считают студенчески годы лучшими в их жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса социальной сети «Одноклассники», который проводился совместно с исследовательским центром ResearchMe.

По данным опроса, 60 процентов респондентов считают, что студенчество — лучший период в их жизни. При этом 40 россиян полагают, что самым ярким событием в их судьбе является получение диплома. Также россияне выбирали студенческую практику и дискотеки в качестве самым запоминающихся моментов молодости.

Согласно опросу, 61 процент респондентов полагают, что высшее образование помогает добиться успеха. Остальные 39 процентов придерживаются другого мнения. Они считают, что диплом не нужен для достижения целей.

В результате опроса также удалось установить, что 83 процента опрошенных имеют друзей со студенческих лет. 85 процентов россиян отметили, что поддерживают контакт с одногруппниками через социальные сети.

Недавно стало известно, что в среднем жители России тратят на хобби около 13 часов в неделю, москвичи и петербуржцы — по 11 часов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По словам респондентов, их любимыми видами досуга являются общение с друзьями, времяпровождение на природе и время с детьми. Эти позиции выбрали 35, 33 и 32 процента опрошенных соответственно.

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