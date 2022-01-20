Названо количество времени, которое россияне уделяют хобби

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среднем жители России тратят на хобби около 13 часов в неделю, москвичи и петербуржцы — по 11 часов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам респондентов, их любимыми видами досуга являются общение с друзьями, времяпровождение на природе и время с детьми. Эти позиции выбрали 35, 33 и 32 процента опрошенных соответственно.

Также в рейтинг попали такие хобби, как прослушивание музыки, чтение книг, времяпрепровождение перед компьютером и просмотр ТВ.

Всего в опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что россияне в среднем хотели бы получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом у мужчин желаемая заработная плата больше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины — 138 тысяч рублей. В Москве мужчины желают зарабатывать в среднем 201 тысячу рублей, а женщины называли сумму в 157 тысяч рублей.