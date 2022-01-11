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Россияне сообщили, что в среднем хотят получать более 160 тысяч рублей в месяц

Юлия Курганова

Общество
Россияне сообщили, что в среднем хотят получать более 160 тысяч рублей в месяц
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россияне в среднем хотели бы получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом у мужчин желаемая заработная плата больше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины — 138 тысяч рублей. В Москве мужчины желают зарабатывать в среднем 201 тысячу рублей, а женщины называли сумму в 157 тысяч рублей.

Отмечается, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37 процентов ниже зарплаты мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений снизилась и составила 26 процентов, сообщает ТАСС.

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех российских регионах. В нем участвовали более семи тысяч граждан старше 18 лет.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе. Одну из самых высоких заработных плат — от 320 тысяч рублей в месяц — в январе в столице предлагают старшему Java-разработчику.

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