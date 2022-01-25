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Путин назвал преимущества образовательной системы «2+2+2»

Полина Долганова

Общество
Путин назвал преимущества образовательной системы «2+2+2»
Фото: Администрация президента РФ

Идея о переводе образования на систему «2+2+2» даст возможность сделать процесс обучения для студентов более гибким. Об этом во вторник, 25 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с российскими студентами.

— Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития, — пояснил глава государства.

Президент добавил, что элементом комфортной современной среды также являются коворкинги. С целью их популяризации в стране в настоящее время строятся многие современные кампусы.

Путин уточнил, что сейчас власти приступили к реализации программы поддержки ста ведущих российских академических центров, которые получат по 100 миллионов рублей на свои исследовательские работы.

Глава государства подытожил, что дистанционное образование получило толчок в развитии благодаря пандемии COVID-19, передает РИА Новости.

Российские студенты традиционно отмечают свой праздник 25 января — Татьянин день. Официально День российского студенчества внесен в календарь с 2005 года.

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