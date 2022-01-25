Электроснабжение частично восстановили в Ташкенте после крупного сбоя

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Подача электроэнергии частично восстановлена в узбекском Ташкенте и ряде областей. Об этом сообщили в республиканском Минэнерго во вторник, 25 января.

— (Автономная — прим. «ВМ») республика Каракалпакстан и Хорезмская область полностью восстановили электроснабжение. Также частично восстановлено электроснабжение в городе Ташкенте, Хорезмской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, — говорится в сообщении.

Специалисты в настоящее время поэтапно восстанавливают электроснабжение в стране, заверили в министерстве. Около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества.

Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана. Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана.

В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, отмечает ТАСС.