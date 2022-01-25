Великобритания и США рассматривают возможность отключения России от SWIFT

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В случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину Великобритания и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 25 января.

— Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операциях, то без сомнения это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему, — сказал Борис Джонсон.

Также премьер-министр добавил, что правительство Великобритании внимательно изучает вопрос отмывания «грязных денег» из России в Соединенном Королевстве.

Вместе с тем Джонсон уверен, что в Лондоне должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки для диалога с Россией, будь то ООН, Совет Россия — НАТО, ОБСЕ, G7 или «нормандский формат», пишет ТАСС.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не понял вопроса журналистов об отключении России от SWIFT.