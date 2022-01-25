«Ему было страшно и больно»: скончался отец сиамских близнецов Зиты и Гиты

Фото: instagram/zymriyat__rezakhanova

Умер отец знаменитых сиамских близнецов Зиты и Гиты Рашид Резаханов. Об этом рассказала мать близняшек Зумрият.

По ее словам, Рашид скончался от инфаркта. Перед этим он уже перенес еще один инфаркт и пневмонию. Врачи долго боролись за его жизнь, но спустя 22 дня борьбы и мучений он скончался. Это сильно ударило по Зумрият, которая уже похоронила одну из дочерей, Зита умерла в 2015 году.

— Я сидела у двери реанимации, а там за стеной умер мой дорогой, родной человек, моя половинка, моя жизнь. А я сидела и не подозревала, надеялась, что вытащу его. Не знаю, как с этим жить. Ощущение такое, что у тебя оторвали руки и ноги. Ему было страшно, больно, — поделилась горем вдова.

Она рассказала, что сейчас семью стараются поддерживать близкие, друзья и просто неравнодушные люди. Но Зумрият все еще боится оставаться наедине с мрачными мыслями. Смерть мужа она переживает очень тяжело.

— Я сломалась. Опять и опять вынуждена жить, потому что Гите без меня никак, да и другим детям и внукам. Знаю, что время не лечит. Знаю, что буду ждать в каждом шорохе и стуке Рашида, — цитирует ее StarHit.

В 2003 году врачи московской Филатовской больницы провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов из Киргизии Зиты и Гиты Резахановых. Казалось, впереди у девочек долгая и счастливая жизнь. Однако Зита постоянно болела и в 2015-м умерла от полиорганной недостаточности. Гита борется с раком, но пытается осуществить мечты сестры — выучить на арабском языке текст Корана, стать хафизом (хранитель Корана — прим. ВМ).