«Паниковать не стоит»: врач рассказал об особенностях штамма «омикрон»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Штамм коронавируса «омикрон» стал больше похож на легкий грипп или простуду. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач столичной поликлиники № 5 Абу-Альджадаель Мудар во вторник, 25 января.

— Он сейчас приобрел такую форму, которая способна быстро распространяться и почти в 50 раз больше, чем первой волны, и в пять раз больше «дельта»-вируса. Это закономерно происходит, всегда усиление одной функции идет за счет ослабления других функций, — рассказал специалист.

Если человек почувствовал себя плохо, то ему не стоит «паниковать», подчеркнул он. Новый вариант вызывает меньше пневмоний и смертельных случаев, поэтому следует остаться дома, уточнил врач.

Однако, по его словам, есть и хронические больные, которые будут переносить «омикрон» тяжело. Среди симптомов Мудар назвал насморк, чихание, боль в горле, повышение температуры, а также головные боли.

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В случае заболевания врач порекомендовал изолироваться, находиться дома и лечиться под контролем специалистов.

— Панику создавать не надо. Надо понять, что это гораздо легче. И вероятность летального исхода или попадания в больницу гораздо меньше, — сообщил он.

Это, по его словам, важно понять. Но лечиться и быть осторожным надо обязательно, заключил Мудар.