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Сын актера Майкла Мэдсена покончил с собой на Гавайях

Иван Юминов

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Сын актера Майкла Мэдсена покончил с собой на Гавайях
Фото: Instagram/michaelmadsenofficial

Сын американского актера Майкла Мэдсена Хадсон Мэдсен, предположительно, покончил с собой на Гавайях. Об этом сообщает The Sun во вторник, 25 января.

— Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен умер на острове Оаху... Предположительно, в результате суицида, — рассказал пресс-секретарь департамента судмедэкспертизы города Гонолулу.

При этом семья покойного еще не подтвердила данную информацию. Режиссер Квентин Тарантино, в чьих фильмах снимался Мэдсен-старший, был крестным отцом Хадсона.

Покойный, предположительно, служил в американской армии. Его отец сыграл в таких картинах, как «Город грехов», «Бешеные псы» и «Убить Билла».

У Майкла также есть сыновья Кэлвин и Люк от супруги — актрисы ДеАнны Мэдсен. При этом от бывшей жены у него также есть сыновья Кристиан и Макс.

В профиле Хадсона на Facebook указано, что он жил на Гавайях с женой Карли. Мать покойного, по данным источника, отправилась на остров, чтобы справиться с трагедией, отмечает The Sun.

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