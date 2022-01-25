Врач рассказала о госпитализации детей с «омикроном»

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25 января Роспотребнадзор напомнил правила защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ, а врачи рассказали, чем «омикрон» может быть опасен для детей.

В ведомстве призвали сохранять социальную дистанцию, носить маски и не забывать о гигиене. Эти правила распространяются и на школьников, которые чаще стали болеть коронавирусом.

— Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции, — подчеркнули в Роспотребнадзоре. — Мытье с мылом удаляет вирусы. Также пользуйтесь дезинфицирующими средствами с противовирусным действием: спреями, гелями, салфетками. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей — столов, дверных ручек, стульев, гаджетов — удаляет вирусы.

Врачи призывают родителей уделить особое внимание здоровью детей. Так, педиатрпульмонолог Елена Орлова отмечает, что наиболее сильный рост числа заражений наблюдается у детей до пяти лет и особенно у детей до года.

— Эти данные по всем вариантам COVID-19, однако нужно учесть, что до 90 процентов всех образцов сейчас представлены «омикроном», — говорит она.

При поступлении в стационары у детей отмечаются симптомы респираторной инфекции. При этом важно отметить, что не было тяжелых проявлений, дети находились в больнице кратковременно. Педиатр отмечает, что часть госпитализаций связана в том числе и с обострением хронических заболеваний, которое влечет за собой коронавирус. К примеру, может усугубиться течение астмы.

— Большое количество заболевших детей связано с высокой заразностью «омикрона», — отмечает Елена Орлова.

Она также добавляет, что и у детей может развиться постковидный синдром. При этом длительно существующие симптомы могут сохраняться не только после тяжелого, но и после легкого течения болезни.

— Кроме того, они могут возникнуть вновь после того, как симптомы острого заболевания прошли, и остаться у ребенка уже на несколько месяцев. А еще могут возникнуть после бессимптомного течения, — поясняет педиатр.

Среди самых частых проявлений постковида у детей Елена Орлова выделяет усталость, снижение концентрации внимания, кашель и одышку.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Нина Лисовская, педиатр, реаниматор:

— В настоящее время около 90 процентов инфекции COVID-19 у детей и взрослых — это «омикрон». «Омикрон» — это, конечно, коронавирус, но настолько другой, что порой кажется, что это другая болезнь. «Омикрон» — пока темная лошадка, мы знаем, что он умеет быстро распространяться и заражать большое количество людей, и это отчасти хорошо, так как он протекает легче «дельты» и активно вытеснил ее. Но все же это — болезнь, и иногда серьезная.

До «омикрона» дети с коронавирусом поступали с респираторным дистресс-синдромом и пневмонией, с дыхательной недостаточностью, иногда с мультисистемным синдромом. До этого ковид стремился сразу спуститься ниже, его излюбленная локализация в легких, он изменяет свертываемость, вызывает общее воспаление и васкулитоподобное состояние. «Омикрон» же любит быть выше — больное горло, насморк, ложный круп со стенозом и бронхиолит у детей.

Анастасия Ким, педиатр:

— Симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохраняться длительный промежуток времени — месяцы и даже больше. Они могут появляться даже у тех деток, которые перенесли инфекцию бессимптомно. У детей могут оставаться такие симптомы, как потеря обоняния, сыпь, расстройства желудочно-кишечного тракта.