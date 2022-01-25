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Врач рассказал, как отличить заражение разными штаммами COVID-19

Денис Павлов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, как отличить заражение разными штаммами COVID-19
Фото: Рixabay

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил о том, что штаммы коронавируса без лабораторных исследований отличить невозможно. По словам эксперта, у них довольно похожи симптомы и стадии развития заболевания. Кроме того, реакция организма зараженных на разные штаммы коронавируса тоже похожа.

— У постели больного «омикрон» от «дельты» отличить очень трудно. Заподозрить можно, но диагноз поставить очень трудно. Только полноценное лабораторное исследование поможет с точностью сказать и дать вектор развития лечения, — сказал Николай Малышев.

Он добавил, что есть два направления, в сторону которых может пойти дальнейшее развитие штаммов коронавируса. В одном случае при возникновении новых мутаций COVID-19 может усилиться тяжесть течения заболевания. В другом случае штаммы, которые могут появиться, станут более активно распространяться и заражать все большее количество людей.

— Наоборот тоже возможно. В каком направлении пойдет вирус — спекуляций много, но мы не можем сказать точно, что именно будет, — добавил Малышев.

По словам врача, вирус изменяется и приобретает новые формы, находясь уже в организме человека.

— И чем больше он в нем, тем больше мутаций. Возможно появление новых штаммов. Об этом, например, говорили южноафриканские специалисты, — заявил Николай Малышев.

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