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Завершен монтаж наружного обода колеса обозрения «Солнце Москвы»

Иван Юминов

Город
Завершен монтаж наружного обода колеса обозрения «Солнце Москвы»
Фото: Instagram / moscowsunofficial
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специалисты завершили работы по монтажу наружного обода колеса обозрения «Солнце Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе проекта во вторник, 25 января.

— Внутреннее кольцо монтировалось с мая по август 2021 года, внешнее — с августа 2021 по январь 2022 года. Каждое кольцо состоит из равного количества элементов: 30 спиц и 30 сегментов, — говорится в сообщении.

Общий вес обода превышает 850 тонн, а внутреннее колесо весит около 470 тонн. Еще примерно 30 тонн весят временные поддержки, которые придают конструкции дополнительную жесткость и будут демонтированы во время процесса натяжения, уточнили в проекте.

На данный момент это самое большое колесо обозрения в Европе, подчеркнул председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев. Высота объекта составляет 140 метров, что сравнимо с 45-этажным домом, уточнил он.

Колесо оборудуют 30 кабинами, в каждой из которых сможет разместиться до 15 человек. Вместимость колеса за один оборот достигнет 450 человек, продолжительность катания составит 18 минут и 40 секунд.

Монтажникам предстоит равномерное натяжение спиц наружного кольца для придания ему максимально круглой формы. Следующим этапом работ станет установка спиц под кабины, подвес самих кабин и их подключение, подведение электрики и монтаж иллюминации, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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