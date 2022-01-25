Элтон Джон отложил концерты в США после заболевания коронавирусом

Фото: Instagram / eltonjohn

Певец Элтон Джон объявил, что отложит два концерта в Техасе после заболевания коронавирусом.

— Перенос шоу всегда вызывает большое разочарование, и мне очень жаль всех, кому это доставило неудобства, но я хочу обезопасить себя и свою команду. К счастью, я полностью вакцинирован и «бустирован», и мои симптомы легкие, поэтому я ожидаю принять участие в шоу в Арканзасе в эти выходные, — рассказал исполнитель.

Он поблагодарил фанатов за их любовь и поддержку. Кроме того, Джон отметил в Instagram, что не может дождаться, чтобы увидеть их в ближайшее время.

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21 января блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом после возвращения из Южной Америки. Там звезда отдыхала вместе со своей семьей и блогером Эльдаром Джараховым.

В Южную Африку звезда уехала в компании мамы и брата, но большую часть времени проводила со своим давним другом и блогером Джараховым. Это вызвало новую волну слухов о возможном романе между знаменитостями.

Ивлеева летом уже переболела коронавирусом. Она и рэпер Элджей рассказали подписчикам, как проводят время на карантине.