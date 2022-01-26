Панорамы новых станций БКЛ появились в «Яндекс.Картах»

Фото: Мосинжпроект

Виртуальные панорамы новых станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) появились в приложении «Яндекс.Карты». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Пользователи смогут виртуально прогуляться по платформам станций «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Благодаря виртуальным панорамам можно внимательно рассмотреть все детали интерьера на новых участках БКЛ. Так, например, пользователи могут увидеть параметрические структуры из алюминия на подвесном потолке станции «Воронцовская» и китайские иероглифы, украшающие станцию «Мичуринский проспект».

Кроме того, в сервисе стали доступны не только панорамы самих новых станций, но и улиц, на которых они расположены. Это также поможет построить пешеходный маршрут в панорамах прямо до нужного входа в метро и заранее сориентироваться в незнакомом районе.

В декабре сообщалось, что в сервисе появились виртуальные панорамы Дома культуры ГЭС-2, отремонтированной площади напротив Павелецкого вокзала, Восточного вокзала, смотровых площадок на острове Балчуг и многих других новых точек притяжения и достопримечательностей столицы.

Специалисты сервиса «Яндекс.Карты» начали съемку улиц Москвы в апреле этого года и обновили почти 100 процентов всех панорам города.