Зоопсихолог объяснил, как избежать нападения домашнего питомца на младенца

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Зоопсихолог Сергей Черников рассказал, что делать с домашним питомцем, который с появлением в семье малыша превратился в агрессивное животное.

Эксперт отметил, что коты могут нападать на новорожденных из-за накопившейся энергии. Если возраст кома меньше года, ему скорее всего не хватает физической нагрузки. Если хозяева перестают контактировать с питомцем, он может проявить агрессию.

— Кот может начать требовать общения у хозяйки. И он может проявить агрессию как раз на объект, который ему мешает, то есть на ребенка в данном случае, — отметил зоопсихолог в комментарии «Невским новостям».

В этом случае необходимо обеспечить коту нормальный уход. С молодым питомцем нужно часто играть. Можно приобрести ему специальные игрушки.

Но за агрессивным поведением животного может таиться и другая причина — стресс. Молодые мамы после рождения ребенка часто нервничают и вымещают негативные эмоции на питомцах. Стоит избегать подобного поведения и, по возможности, уделять внимание и питомцу. При этом не стоит полностью изолировать животное.

Накануне в Санкт-Петербурге домашний кот набросился на новорожденного ребенка, когда мать кормила малыша. Младенец поступил в больницу в тяжелом состоянии с укушенными ранами головы, передает ФАН.

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