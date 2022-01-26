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Педиатр Голыжникова объяснила, почему возникает лихорадка у детей

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Педиатр Голыжникова объяснила, почему возникает лихорадка у детей
Фото: Анна Быкова

Лихорадка — это защитная приспособительная реакция организма, в том числе детского, возникающая в ответ на действие патогенных раздражителей. Она выражается в перестройке центра терморегуляции на поддержание более высокой, чем в норме, температуры тела. О том, что непосредственно к ней приводит, «Вечерней Москве» рассказала врач-педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Ольга Голыжникова.

— Наиболее частыми причинами лихорадки являются инфекционно-токсические состояния, метаболические расстройства, перегревание, аллергические реакции, применение миорелаксантов и эндокринные расстройства. В клинической практике принято различать белую и красную гипертермию, — объяснила специалист.

Дети, говорит врач, чаще всего сталкиваются с более благоприятной прогностически красной лихорадкой, когда кожные покровы ребенка умеренно гиперемированы, горячие на ощупь и влажные.

— В свою очередь, для белой лихорадки характерны бледность или мраморность кожных покровов и холодные при пальпации конечности. Она отражается и на поведении ребенка: часто мы наблюдаем безучастие, вялость, возможны возбуждение и бред, могут быть судороги, — добавила эксперт.

Данная информация, уточнила собеседник «ВМ», поможет родителям принять решение — сбивать температуру или нет. Ольга Голыжникова ссылается здесь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что исходно здоровым детям жаропонижающая терапия нужно при температуре тела выше 38,5 градуса. А дети из группы риска требуют назначения жаропонижающих при температуре тела выше 38 градусов, заключила врач.

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