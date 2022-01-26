Бот для борьбы с захватом дворовых территорий заработал в проекте «Свободный доступ»

Фото: Pexels

Специалисты проекта «Свободный доступ» разработали Telegram-бот, который позволит горожанам эффективнее решать проблему нелегальных парковок и захвата городских территорий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 января.

Он отметил, что «Свободный доступ» уже показал свою результативность. Так, с момента его запуска сотрудники Госинспекции по недвижимости приняли порядка 500 обращений москвичей.

— В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена. Чат-бот в мессенджере станет еще одним инструментом контроля за городскими территориями и землями общего пользования, — заявил заммэра.

Чат-бот доступен в Telegram. Для активации необходимо нажать кнопку «Старт», выбрать нужный округ столицы и конкретный район, а затем задать интересующий вопрос. После обработки заявки сотрудник в индивидуальном порядке свяжется с заявителем.

— В течение трех дней специалисты Госинспекции проверят обращение: выйдут на место, опровергнут или зафиксируют факт нарушения, — цитирует официальной сайт Мэра Москвы слова руководителя Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Накануне стало известно, что за прошедший год в Москве выявили более 6,5 тысячи нарушений земельного законодательства.