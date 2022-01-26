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Врач Андреянова рассказала, из-за чего появляется ранняя седина

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Андреянова рассказала, из-за чего появляется ранняя седина
Фото: pixabay.com

Волосы — наша красота и богатство. Однако рано или поздно они теряют свой прежний цвет и стареют. Даже в 25–30 лет можно увидеть первые проблески седины, и это повод обратиться к специалисту, считает врач-дерматовенеролог высшей категории, трихолог Юлия Андреянова, поскольку это может быть индикатором некоторых заболеваний.

— За цвет волос в нашем организме отвечает пигмент меланин. Если в молодом возрасте он начинает активно вымываться из волос, то как раз и развивается ранняя седина. Процесс разрушения может быть обусловлен, во-первых, генетическими (проще говоря, наследственными) факторами. Во-вторых, это может свидетельствовать о наличии заболеваний эндокринной системы, таких как поражение щитовидной железы или коры надпочечников. В-третьих, такое явление может развиваться вследствие болезней органов желудочно-кишечного тракта и, как следствие, плохой усвояемостью витаминов, микроэлементов и прочих питательных веществ, — объяснила медик.

Кроме того, говорит врач, ранняя седина, особенно на отдельных прядках волос или областях волосистой части головы, может быть связана с недостатком кровообращения и указывать на наличие заболеваний в шейно-грудном отделе позвоночника: грыжи, протрузии, остеохондроза и других.

— Наконец, разрушение меланина может быть «механическим» — вызванным небрежным окрашиванием волос и прочими так называемыми уходовыми процедурами, проведенными непрофессионально, — добавила Андреанова.

Она отметила, что каждый конкретный случай ранней седины требует индивидуального подхода, и его может обеспечить лишь высококвалифицированный врач-трихолог, который выявит действительную причину проблемы и предложит варианты лечения.

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