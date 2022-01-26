В России призвали объявить жалобу Нидерландов по MH17 неприемлемой

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Жалобу Нидерландов в адрес России по катастрофе с боингом MH17 следует объявить неприемлемой. Об этом в среду, 26 января, сообщил представитель РФ.

По его словам, жалоба нидерландской стороны на неэффективное расследование по данному делу не имеет под собой оснований и должна быть отклонена.

Он добавил, что власти Нидерландов явно вводят Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в заблуждение относительно того, что запросы о правовой помощи по самолету российская сторона якобы оставила без ответа.

По словам представителя, Нидерланды обвиняют Россию в неэффективном расследовании дела, однако сама Гаага не дает РФ вести его.

Он подытожил, что от голландцев не поступало заявлений о возбуждении уголовного дела в порядке российского законодательства, передает РИА Новости.

Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.